Coups de couteau mortels à Oloron : "On a tous fait de la merde" avoue un des accusés

Les cinq accusés ont pu donner leur version des faits ce mardi à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à Pau Ils ont chacun expliqué ce qu'il s'est passé le 20 décembre 2019 sur le parking du Carrefour à Oloron-Sainte-Marie. Une bagarre a éclaté entre des sans-abris et deux sont décédés, Cédric Franceus et Christopher Defarge. Devant la cour, les accusés ont redit que ce n'était pas de leur faute.

Les accusés entendus sur les faits

Un des SDF a dit à Grégory Cabos : "Tu as fait de la merde", ce dernier lui a répondu "On a tous fait de la merde". Lors de son interrogatoire Grégory Cabos a raconté que les autres étaient tous venus sur lui et qu'il avait été frappé en premier. La présidente de la cour d'assises lui demande : "Est-ce que vous avez donné des coups de couteau à Christopher Defarge ?" "Je ne l'ai pas touché" a rétorqué l'accusé. "Vous avez donné des coups de couteau à Cédric Franceus ?" relance la présidente. Grégory Cabos s'explique : "C'était pas volontaire, c'était comme une force qui s'est emparée de moi de légitime défense."

L'accusé Duncan Schweitzer s'est présenté comme un médiateur ce soir du 20 décembre 2019. Selon lui, il avait essayé de calmer les tensions sur le parking du Carrefour à Oloron-Sainte-Marie, avant de recevoir des coups dans la cuisse. "Quand j'ai vu Christopher et Cédric maculés de sang, j'ai été pris de panique. Je me suis permis de rendre les coups. [...] J'ai eu peur de ce que j'avait fait." Duncan Schweitzer est poursuivi pour tentative de meurtre. Sur ce point, il répond : "Je ne voulais en aucun cas tuer Grégory Cabos. Je n'avais rien contre lui. Je suis passé en mode survie. Il était de dos, j'ai saisi ma chance.

Les vidéos diffusées à l'audience

Des vidéos des caméras de surveillance du Carrefour d'Oloron ont été diffusées à la cour d'assises. Un moment difficile pour les familles des victimes mais cela a permis de se rendre compte que la dispute entre ces SDF a duré environ deux minutes. Sur la vidéo, la bagarre en tant que telle n'est pas visible mais ce qu'il se passe à côté. Il y a plusieurs témoins situés à une distance où ils ont pu apercevoir clairement certaines choses. D'après les rapports des enquêteurs, au moins trois personnes ont vu Grégory Cabos donner un coup de couteau en direction de Christopher Defarge, ce que l'accusé nie depuis le début.

Sur les images diffusées apparaît le chien de Christopher Defarge. L'enquêtrice a précisé qu'elle n'était "pas en mesure de certifier que l'animal a voulu aller protéger son maître" mais il aboie en direction de la scène. Certains proches de Christopher Defarge ont pleuré en le voyant se tenir au niveau du ventre. Un homme qui souffre de plus en plus, qui veut rester debout et qui s'appuie contre des bouteilles de gaz entreposées sur le parking. Il finit par s'effondrer et s'allonger sur le sol alors que les secours arrivent moins de 10 minutes après avoir été alertés.