Coups de couteau mortels à Oloron : une peine de 25 ans requise contre le principal accusé

Le verdict est attendu jeudi à la cour d'assises de Pau dans l'affaire des coups de couteau mortels à Oloron. Le 20 décembre 2019, des marginaux se sont bagarrés sur le parking près du Carrefour et deux hommes sont morts dans cette altercation. Cinq accusés sont jugés dans ce dossier depuis le 28 novembre. Le principal accusé Grégory Cabos, poursuivi pour meurtre. Ce mercredi matin, l'avocate générale a requis une peine de 25 ans de réclusion criminelle contre lui.

Grégory Cabos encourt la peine maximale de 30 ans, tout comme Duncan Schweitzer, accusé de tentative de meurtre. L'avocate générale a requis six ans de prison contre lui. Pour les autres accusés, les peines requises vont de un an de sursis à six mois de prison ferme