Coups de couteau mortels à St-Caprais-de-Bordeaux : les deux hommes écroués

Peu de temps après la découverte du corps d'un quadragénaire poignardé à de multiples reprises, le duo avait été interpellé. Placés en garde à vue et déférés devant le Parquet ce vendredi, ils font l'objet d'une information judiciaire.

Le premier, âgé de 45 ans, pour assassinat. Le second, 43 ans, pour non assistance à personne en péril. Le parquet nous précise qu'à leur demande, ils ont obtenu un délai et passeront devant le juge des libertés et de la détention ce mardi 26 septembre.