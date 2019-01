Coups de couteau place Bossuet à Dijon : une histoire de famille

Dijon, France

C'était donc une histoire de famille, un père qui voit son fils trop boire à la suite d'un deuil, et qui lui demande expressément d’arrêter. Echanges de mots doux, bousculade, et coups de couteau à la main et l'abdomen, un accident expliquent les protagonistes de cette affaire: "il voulait juste me faire peur" précise la victime aux enquêteurs.

La victime est un homme de 38 ans, né à Istanbul qui vit depuis quelques mois dans le studio de son père à Dijon, l'agresseur, ce papa sans doute aussi alcoolisé qui ne se maîtrise pas. A l'arrivée dix jours d'interruption de travail pour la victime qui ne veut pas porter plainte contre son père. Pour autant le papa, devrait être poursuivi par la justice pour des chefs d'accusation encore à déterminer.

Une comparution immédiate en début de semaine prochaine n'est pas à exclure à l'heure ou l'on écrit ces lignes.