Coups de couteau près de Briey : cinq personnes interpellées

Un différend lors d'une transaction de drogue, une victime blessée, un acheteur âgé de 30 ans atteint par plusieurs coups de couteau, à une cuisse et à la tête, mardi à Valleroy près de Briey dans le Pays Haut de Meurthe-et-Moselle.

Cinq personnes, âgées de 19 à 24 ans, ont été interpellées à Amnéville et Moyeuvre en Moselle entre mercredi et jeudi, après un travail d'enquête entre les policiers de Conflans-en-Jarnisy et d'Hagondange. Trois individus ont été remis en liberté, deux comparaissent devant le tribunal de Briey ce vendredi 12 février pour violence avec arme en réunion.