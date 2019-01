Coups de couteau sur sa belle-mère : 18 mois de prison ferme

Cherbourg-en-Cotentin, France

La victime, blessée légèrement au cou et plus profondément au pouce, s'en sort avec 10 jours d'incapacité totale de travail. Le prévenu s'est aussi rebellé contre les policiers venus l'arrêter. Un prévenu qui n'en est pas à ses premières violences : il y a déjà six mentions à son casier judiciaire dont deux pour des violences sur ses compagnes en 2016 et 2017.

Les mains nouées à l'avant du corps pendant toute l'audience, petites lunettes sages, et pull blanc, l'homme qui se présente à la barre, a, à 33 ans, plutôt l'air d'un écolier. Rien ne laisse envisager la furie dans laquelle il s'est mise ce 2 janvier 2019. Ce soir là il prend l'apéro avec un ami qui dit de lui "quand il a bu ce n'est plus la même personne". Plusieurs verres de whisky et premières menaces sur sa compagne qui s'occupe de leur fils de 10 mois. Le bébé sera là tout au long de ces scènes de violences. La jeune femme appelle sa mère au secours.

Un déchaînement de violence

Quand elle arrive, c'est pire : l'homme hurle, gifle sa compagne, puis s'en prend à sa belle-mère. Dans la bousculade, elle tombe au sol, il lui donne des coups de pieds puis tente de la frapper avec un couteau de boucher. Il la touche légèrement au cou puis plus profondément au pouce. Les deux femmes, toujours avec le nourrisson, réussissent à s'enfuir. Il les poursuit dans l'escalier. Elles finissent par se réfugier chez un voisin.

Pas un mot pour les victimes

"Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi je suis devenu fou." dit il ,très calmement, à la barre. Pourtant ce n'est pas la première fois, lui rappelle la présidente. Il semble ne se souvenir de rien...ni des victimes : pas un mot pour sa belle mère, pas un mot pour sa compagne et son fils. A peine en fin d'audience, quand la présidente lui rappelle que sa belle mère est dans la salle, il finit pas se retourner. "Je suis désolé..je ne sais pas ce qui m'a pris."

L'homme a écopé de 24 mois de prison dont six avec sursis. Il a également condamné à une obligation de soins et à suivre un stage de sensibilisation envers les violences faites aux femmes et sexistes.