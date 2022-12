Coups de feu à Avignon : une vingtaine de douilles retrouvées sur la rocade la veille de Noël

Une scène rapide et violente. C'est ce que laisse entrevoir les premiers éléments de l'enquête sur les coups de feu survenus lors du réveillon de Noël à Avignon. Un véhicule a été criblé de balles samedi 24 décembre sur la rocade Charles de Gaulle aux alentours de 23 heures. Le conducteur et la passagère, âgés de 24 ans, sont toujours hospitalisés ce lundi, mais le pronostic vital de l'homme n'est plus engagé. Il a été touché à plusieurs endroits du corps.

Près de la pharmacie, à l'angle de l'avenue de la Croix-Rouge, les enquêteurs de la police judiciaire ont retrouvé une vingtaine de douilles de kalachnikov. Le capot de la Renault Clio est en grande partie perforé par les balles. Le scénario se dessine au fil des heures. La voiture a été ciblée à un feu rouge. Les ou le tireur se trouvait dans un autre véhicule qui serait arrivé sur place par une contre-allée de la rocade. Pour l'heure, la piste d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue n'est pas évoquée.

Une troisième personne dans la voiture ?

C'est l'une des zones d'ombre du dossier : l'éventualité d'une troisième personne au sein dans cette Renault Clio qui pourrait être la véritable cible de ces coups de feu. Les enquêteurs étudieraient cette piste. Le profil des deux personnes blessées samedi interrogent. La passagère n'est pas connue de la justice. En revanche, le conducteur oui, mais pour des délits mineurs, sans lien avec les stupéfiants d'où la prudence à évoquer un règlement de comptes.

Les tirs à l'arme de guerre se multiplient

Les jours passent et les scènes se ressemblent. En l'espace de trois semaines, c'est déjà la deuxième fois que des coups de feu sont tirés en pleine rue dans Avignon : le soir du réveillon de Noël sur la rocade et le 1er décembre dans le quartier Saint-Jean. Au début du mois, deux jeunes avaient été tués suite à des tirs de kalachnikov en bas d'un immeuble. Fin octobre, le 30, c'est un "guetteur" de 16 ans qui avait succombé rue de l'Abbé Pierre-Henri Requin dans le quartier Monclar.