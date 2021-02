Coups de feu à blanc tirés au lycée Prouvé de Nancy, une enquête ouverte

Des coups de feu à blanc ont été tirés en début d'après-midi au lycée Jean Prouvé de Nancy après l'intrusion dans l'établissement de six personnes. Une enquête a été ouverte. Une cellule psychologique sera disponible pour les élèves et les adultes.

Une enquête est ouverte à Nancy après l'intrusion de six personnes dans le lycée Jean Prouvé ce lundi 1er février et des coups de feu à blanc tirés dans l'enceinte de l'établissement. Une intrusion violente rare dans le département. Une cellule d'aide psychologique sera mise en place dès ce mardi matin pour les adultes et les élèves.

Deux coups de feu à blanc

Selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Nancy, six personnes ont pénétré dans le lycée vers 13h30. Un lycéen a été poussé au sol avant de frapper son agresseur. C'est là qu'un premier coup de feu a été tiré, en direction du sol, grâce à un revolver de défense. Il s'agissait d'une arme non-létale avec une munition à blanc selon l'expertise balistique. Un deuxième coup de feu a été tiré, toujours vers le sol. Au moment de prendre la fuite, le premier lycéen visé a été frappé à l'aide d'une matraque téléscopique. Les six intrus sont partis en courant.

"Les personnels ont bien réagi"

En déplacement en Moselle, le recteur de l'académie Jean-Marc Huart a fait demi-tour pour se rendre au lycée Prouvé témoigner son soutien. Le recteur qui salue l'intervention des adultes de l'établissement :

"Les personnels du lycée ont bien réagi, ce qui a permis je crois aux agresseurs de prendre la fuite. Il y a vraiment eu du sang froid. Il n'y a pas à ce stade, à ma connaissance, de blessés à déplorer."

Une cellule de soutien psychologique est mise en place à partir de ce mardi pour recueillir la parole des élèves et des personnels.

Problème de sécurité ?

Une intrusion qui pose des questions en matière de sécurité. Comment les intrus ont-ils pu pénétrer si facilement à l'intérieur ? C'est ce qu'il faudra comprendre. Après l'assassinat de Samuel Paty, la région Grand Est avait lancé un audit de sécurité de tous les établissements dont il a la charge. Audit en cours de finalisation au lycée Jean Prouvé dont la vidéosurveillance ne fonctionnerait pas correctement, selon la vice-présidente de la Région, Valérie Debord, présente sur place ce lundi. Présent également, Mathieu Klein, le maire de Nancy qui a condamné une "violence inacceptable".

Représailles ?

Quant à l'enquête, selon le parquet de Nancy, elle se dirige vers des représailles après des événements survenus le week-end dernier dans les quartiers de la Californie à Jarville et du Haut-du-Lièvre à Nancy.