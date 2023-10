Coups de feu à Dax : le propriétaire de l'arme se rend à la police, il est mis en examen

Un homme d'une quarantaine d'années a été mis en examen, mardi 3 octobre, dans les Landes, pour complicité de tentative d'homicide et placé sous contrôle judiciaire, confirme le parquet de Mont-de-Marsan. Il s'agit du quatrième suspect mis en examen dans cette affaire. Trois Landais avaient été placés en détention provisoire jeudi 28 septembre, et une information judiciaire ouverte, afin de poursuivre les investigations.

ⓘ Publicité

Dans la nuit de samedi 23 au dimanche 24 septembre, un homme d'une quarantaine d'années avait en effet été blessé par balle au niveau du cou après une rixe dans le quartier du Sablar . Il avait dû être hospitalisé au CHU de Bordeaux avec un pronostic vital engagé dans un premier temps. Après son opération, la victime avait pu être stabilisée par les médecins.

Une rixe sur fond de trafic de stupéfiants

Selon une version avancée par certains protagonistes, cette affaire démarrerait vendredi 22 septembre dans la soirée. Deux individus achètent pour 140 euros de cocaïne à un dealer, à Dax. Mais quelques heures plus tard, ils s'aperçoivent qu'ils ont été victimes d'une arnaque : la drogue n'est pas de la cocaïne, mais des cachets de paracétamol qui ont été réduits en poudre.

Une source proche du dossier explique que les deux individus partent alors à la recherche du dealer pour lui donner une bonne leçon, et le retrouvent le lendemain soir. Par peur des représailles, ce trafiquant aurait donc fait appel à un de ses amis, afin de lui prêter main forte. Cet ami n'est autre que le tireur présumé, aujourd'hui mis en examen pour tentative d'homicide.

Le propriétaire de l'arme nie toute implication

Selon nos informations, le soir de l'incident, le ton monte rapidement, et l'altercation se transforme en rixe. C'est alors que le tireur présumé se rend dans une voiture, afin d'y prendre une arme à feu, laquelle blessera la victime.

Au volant du véhicule se trouve le propriétaire de l'arme, qui est, lui aussi, mis en examen. Mais son avocat assure qu'il n'a rien à voir avec les faits, et qu'il était "au mauvais, au mauvais moment". "Mon client ne connaît le tireur présumé que de vue. Le seul lien entre eux est une connaissance commune. Celle-ci connaissait l'existence et l'emplacement de ce pistolet, et c'est cet homme lui a indiqué où aller chercher cette arme", explique Me Avi Bitton, que France Bleu Gascogne contacté. Son client, au casier judiciaire vierge, s'est d'ailleurs volontairement rendu à la police, dimanche 1ᵉʳ octobre.

Une affaire complexe, aux nombreux protagonistes, confirme d'ailleurs le parquet de Mont-de-Marsan. Les investigations continuent afin de déterminer l'implication de chacun, et de savoir si d'autres personnes auraient pu participer.