Coups de feu à Essey en 2011 : Tony Vairelles, ancien footballeur de l'ASNL, renvoyé en correctionnelle

La justice de Nancy a pris sa décision ce mercredi : les faits reprochés à Tony Vairelles et ses frères de tentatives d'assassinats sont requalifiés en violences aggravées. L'ancien footballeur de l'ASNL est accusé d'être impliqué dans une fusillade en 2011, devant une discothèque d'Essey-lès-Nancy.

Nancy, France

Tony Vairelles ne sera pas jugé devant la cour d'assises, mais bien devant le tribunal correctionnel de Nancy. Selon une information du parquet nancéien, le juge d'instruction chargé du dossier a pris sa décision ce mercredi. L'ancien footballeur de l'ASNL est accusé, avec ses frères, d'être impliqué dans une fusillade fin 2011, devant une discothèque de l'agglomération nancéienne.

Trois videurs blessés par balles

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011, les deux frères Giovan et Jimmy Vairelles sont expulsés de la discothèque des "Quatre As" à Essey-les-Nancy. Selon des témoins, le duo revient avec une batte de base-ball pour en découdre avec les videurs. Ils sont ensuite rejoints par trois autres personnes, dont les deux grands frères Fabrice et Tony. Des armes sont sorties. Trois videurs sont blessés par balles.

L'ancien ailier gauche de Marcel-Picot est désigné comme l'un des tireurs, mais Tony Vairelles nie ces accusations. Deux jours plus tard, les quatre frères sont mis en examen et placés en détention provisoire pour plusieurs mois. L'ex-international français est libéré au mois de mars 2012. En janvier 2018, son contrôle judiciaire est levé.

Procès en mai 2020 ?

En juin 2019, le parquet demande de requalifier les faits de tentatives d'assassinat en violences aggravées. Sept mois plus tard, la proposition est finalement acceptée. Le juge d'instruction a pris sa décision ce mercredi, annonce le procureur de la république de Nancy. Tony Vairelles, 46 ans, et ses frères, échappent à la cour d'assises.

Ils passeront ainsi devant le tribunal correctionnel de Nancy et ne risqueront plus la perpétuité. Plusieurs videurs seront également jugés pour des violences. Le procès pourrait se tenir au mois de mai 2020.