Coups de feu à Limoges : un homme recherché pour tentative d'assassinat

L'enquête avance à Limoges après les tirs qui ont grièvement blessé un homme d'une trentaine d'années dans le quartier de la Bastide samedi. Une information judiciaire est ouverte notamment pour tentative d'assassinat, ce qui veut dire qu'il y a eu préméditation.

D'après les premiers éléments, un véhicule a percuté celui dans lequel se trouvait la victime. Au départ une altercation éclate pour des motifs semble t-il futiles. Il y a eu une scène de bagarre explique le procureur de la République. Un homme est ensuite rentré chez lui pour prendre une arme. Il est le tireur présumé. Celui aurait atteint un trentenaire de deux balles dans la tête. Cet homme était toujours recherché ce mardi soir. L'arme à feu reste elle aussi introuvable pour l'instant.

Quant au jeune de 21 ans, déjà connu de la justice et interpellé dimanche, il a été déferré ce mardi et mis en examen pour violences aggravées et non empêchement de crime. Le parquet de Limoges a demandé son placement en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention doit se prononcer dans la soirée.

La victime, un homme de 31 ans, est toujours dans un état critique.