Dans l'affaire des coups de feu à Metz Bellecroix en juin 2015, la Cour d'Assises de la Moselle a, ce vendredi, jugé non coupable de complicité de tentative d'assassinat 3 des 5 accusés. Le tireur et le conducteur écopent de 13 et 10 ans de prison. Le conducteur fait appel de sa condamnation.

Metz, France

Dans l'affaire des coups de feu à Metz Bellecroix, en juin 2015, le verdict est tombé ce vendredi après-midi. 2 cousins avaient été blessés, dont un grièvement, par des tirs provenant d'une voiture, alors qu'ils rentraient chez eux. Les 5 occupants de la voiture, âgés de 22 à 37 ans étaient jugés depuis lundi. La cour d'assises de la Moselle a condamné le tireur à 13 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat, le conducteur à 10 ans d'emprisonnement pour complicité de tentative d'assassinat.

Ils gardent malgré tout une responsabilité morale

Deux autres accusés sont acquittés et le 5e est partiellement acquitté. Il est condamné à 6 mois de prison pour avoir caché l'arme, un fusil à canon scié. "Ils gardent malgré tout un responsabilité morale", selon la Présidente de la Cour d'Assies, Anne Cazals mais pour Me Sébastien Greuzat, l'avocat de l'un des acquittés, c'est un "soulagement" et "une grande satisfaction". "Ce n'est pas parce qu'on monte avec quelqu'un dans une voiture qu'on est coupable", avait avancé jeudi dans sa plaidoirie Me Virginie Weber, "très satisfaite", elle aussi, du verdict rendu ce vendredi pour son client.

Le conducteur, qui a vivement contesté sa condamnation, fait appel

Les jurés n'ont pas cru à la version du tireur qui accusait ses anciens amis de l'avoir poussé à se venger après une bagarre. S'il s'était vengé et avait tiré, "c'était pour ne pas décevoir ses copains, ce sont eux qui l'ont poussé, il y a eu un effet d'entrainement" affirmait son avocat, Me Jean-Christophe Duchet. Pour l'avocat des 2 cousins, Me Cédric Demagny, l'essentiel est qu'ils aient été "reconnus comme victimes". Mais il va y avoir un nouveau procès dans cette affaire. L'avocat du conducteur de la voiture, qui a vivement contesté sa condamnation au moment du verdit, va dores et déjà faire appel.

Les avocats de 4 des 5 accusés réclamaient l'acquittement, estimant qu'il n'y avait aucun élément dans le dossier prouvant qu'ils avaient planifié la mort des deux victimes.. "La seule question que vous devez vous posez, leur avait lancé le défenseur du conducteur de la voiture, Me Marcel Gagneux, c'est "avaient-ils l'intention de tuer?" Jeudi matin, l'avocate générale, Brigitte Armand-Colette, avait requis 15 ans de prison pour le tireur présumé, 12 ans pour le conducteur du véhicule et 10 ans pour les 3 autres.