Coups de feu à Montélimar : le suspect écroué en attendant une expertise psychiatrique

Montélimar, France

Ce sont des habitants de la rue Baudina dans le centre ancien de Montélimar qui ont alerté la police jeudi dernier. En début d'après-midi, ils sont plusieurs à avoir entendu des déflagrations, "comme des coups de feu". Et ce n'est pas la première fois.

Armes à feu, grenade et baïonnette

Les policiers interpellent alors l'occupant de l'appartement d'où venaient les possibles tirs. Sur place, pas de douille, ni d'impact, mais de nombreuses armes : des armes de chasse et des pistolets non-déclarés, une grenade, une épée, une baïonnette et une machette ainsi que des balles de calibre 12 et 22.

L'homme âgé de 44 ans n'a pas été en mesure de s'expliquer. Il semblait agité et confus. Déjà connu pour des petits trafics de drogue, il a été maintenu en détention ce lundi par le tribunal correctionnel de Valence qui a demandé une expertise psychiatrique.