Coups de feu à Paris : la communauté kurde se mobilise, une "grande manifestation" prévue ce samedi

Après la mort de trois personnes tuées dans une attaque à l’arme à feu à proximité d'un centre culturel kurde, vendredi après-midi à Paris , la communauté kurde se mobilise, et prévoit de manifester ce samedi. Ce vendredi, des centaines de personnes ont scandé des slogans kurdes, et anti Erdogan, au niveau de l’un des carrefours bouclés par la police près de la rue d'Enghien à Paris dans le 10e arrondissement. Parmi elles, des personnes du quartier et de la communauté kurde. L'ambiance entre forces de l'ordre et manifestants était particulièrement tendue.

"Grande manifestation" samedi midi à Paris

Pour l'instant les motivations du suspect restent inconnues. Selon les premiers éléments de l'enquête , le motif raciste fera partie des investigations selon la procureure de Paris.

Pendant ce temps, les riverains attendent des informations, pour comprendre ce qu’il s’est passé et savoir qui sont les morts, "sans doute des camarades, des gens qu’on connaît", témoignent des habitants à franceinfo. Une "grande manifestation" aura lieu samedi à Paris, à 12h place de la République, à l'appel du Conseil démocratique kurde en France (CDK-F), après l'attaque à l’arme à feu qui a eu lieu ce vendredi, indique le conseil sur son compte Twitter.

Message de soutien aux kurdes de la part de nombreux politiques

Sur Twitter, de nombreux responsables politiques, dont la maire de Paris Anne Hidalgo, ont tenu à témoigner leur soutien à la communauté kurde.

Le Conseil démocratique kurde en France très remonté

Par ailleurs, dans un communiqué, le CDK-F "condamne avec virulence cette attaque terroriste infâme qui intervient suite à de multiples menaces proférées par la Turquie, alliée de Daech". Le Conseil démocratique kurde en France tiendra une conférence de presse ce vendredi soir à 18h30 dans ses locaux. Il invite également à participer à une veillée nocturne, dans la nuit de vendredi à samedi, toujours dans ses locaux, "pour protester contre cet attentat terroriste et rendre hommage aux militants kurdes assassinés".

Le CDK-F dénonce "une attaque ignoble" qui survient "peu avant le 10e anniversaire du triple assassinat des militantes kurdes à Paris le 9 janvier 2013, des meurtres qui restent toujours impunis en raison du refus de la France de lever le secret-défense", ajoute le communiqué.