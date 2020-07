Trois hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Les trois personnes ont été arrêtées ce mercredi dans la banlieue de Dijon. Ils sont soupçonnés d'avoir un lien avec les coups de feu de ces derniers mois dans le quartier de Planoise, à Besançon.

Coups de feu à Planoise : trois hommes mis en examen et incarcérés

Nouvelles arrestations en lien avec la série de coups de feu à Planoise. Trois hommes sont mis en examen pour tentative d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et violence avec usage d'une arme. Ils sont en détention provisoire depuis ce vendredi dans 3 prisons différentes selon le parquet de Besançon, afin d'éviter tout contact entre eux.

L'un d'eux a été transféré dans une prison d'une autre région. Les deux autres prévenus sont incarcérés à Besançon ainsi que dans un autre établissement pénitentiaire de Bourgogne-Franche-Comté.

Le trio a été arrêté ce mercredi dans la banlieue de Dijon (Côte-d'Or).

Les trois hommes ont tous un casier judiciaire

Les suspects ont tous la vingtaine : deux d'entre eux ont 20 ans et le plus âgé a 25 ans. Les deux premiers sont originaires de Besançon et de la région de Belfort. Quant au dernier, il vient du secteur de Dole dans le Jura. Tous ont au moins une ligne dans leur casier judiciaire selon le parquet de Besançon.

La justice les soupçonne d'avoir des liens présumés dans les séries de coups de feu à Planoise. Les dernières interpellations dans ce dossier datent du 17 juin.