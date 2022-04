Coups de feu à Valence en direction de policiers : 30 mois de prison ferme pour le tireur

Condamné à 30 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Valence, notamment pour mise en danger d'autrui : ce Valentinois de 45 ans a tiré deux coups de feu le 3 mars dernier dans le quartier Fontbarlettes, expliquant avoir voulu essayer le revolver qu'il venait de trouver. L'une des balles était passée tout près d'un policier de la BAC - Brigade Anti Criminalité - qui marchait à proximité.

Il est quasiment 18 heures, ce jeudi 3 mars. L'homme sort de chez lui et monte dans la voiture de son cousin, place Camille Saint-Saëns à Valence. Il a avec lui un revolver qu'il raconte avoir trouvé au pied d'une tour du quartier. Et là, il est galvanisé par l'arme à feu, "excité". "J'ai voulu l'essayer. J'étais obnubilé par l'arme" explique-t-il au tribunal ce lundi. Il passe alors la main par la fenêtre passager de la voiture et tire deux fois. Il raconte avoir tiré en l'air, mais mime un geste à l'horizontale. Il est au milieu des immeubles. "Sans vouloir vous vexer, ça paraît dingue" lui répond la présidente du tribunal. Même son cousin dans la voiture ne comprend pas ce qui lui passe par la tête.

L'une des balles frôle un policier de la BAC à pied, qui se trouve là en surveillance pour une toute autre affaire ne concernant pas le tireur. Les forces de l'ordre, surprises, repèrent immédiatement la voiture d'où les coups de feu ont été tirés. Lui sort du véhicule, braque les agents qui s'approchent, tente de s'enfuir mais est rapidement interpellé, après s'être débattu et avoir copieusement insulté les policiers.

Aux Etats-Unis, vous seriez mort - Me Tatiguian, l'avocat des policiers

Le condamné de 45 ans, a toujours vécu là, ne travaille pas, et compte 17 condamnations à son casier judiciaire, certaines pour violences. Mais il ne faisait plus parler de lui depuis sept ans. Il a du mal à expliquer plus loin son geste, assure être désolé, n'avoir voulu viser personne. Son avocat, Me Flaud, défend "un accident de parcours".

"Les policiers en légitime défense auraient pu faire feu" lance la procureure. Le condamné lui-même finit par saluer le professionnalisme des forces de l'ordre ce 3 mars, qui ont su garder leur sang-froid, et ne lui ont pas tiré dessus. L'un des policiers s'est blessé au cours de l'interpellation, en se faisant une entorse. Le Valentinois est également condamné pour violences aggravées, notamment sur personne dépositaire de l'autorité publique, aussi rebellion. Il est également condamné à verser 2 000 euros à trois des policiers présents ce jour-là, 800 euros aux deux autres.