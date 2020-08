Des coups de feu ont été tirés ce matin dans un immeuble du centre du Cheylas, un village du Grésivaudan, entre Le Touvet et Pontcharra. Il s'agit d'un différend entre deux voisins. L'un d'eux âgé de 71 ans est décédé. Les gendarmes - dont le GIGN - sont sur place.

Coups de feu au Cheylas : un mort et le centre du village bouclé

C'est le choc au Cheylas, un village de la vallée du Grésivaudan, sur la rive gauche de l'Isère. Ce matin, vers 10 heures, des coups de feu ont été tirés dans un petit immeuble, situé au cœur du village, en face de l'école et géré par le bailleur social OPAC 38.

Il s'agirait d'une dispute entre voisins qui a mal tourné et qui s'est terminé dans le sang.

Une dispute mortelle entre deux voisins

Ces deux hommes, bien connus sur la commune, sont célibataires et retraités. Un différend -dont on ignore la teneur- les oppose depuis longtemps mais ces derniers jours, cela s'est envenimé et la tension est montée d'un cran. L'un des deux individus, âgé de 83 ans, a tiré avec un arme de poing sur la victime, âgée de 71 ans, à bout portant. La victime s'est effondrée, elle est décédée.

Le GIGN est sur place

Aussitôt alertés, une trentaine de gendarmes de la compagnie de Meylan ont pris position et bouclé le secteur. Le GIGN est sur place également. Un PC de crise a été installé dans la mairie toute proche. Quant au meurtrier présumé, il se serait retranché chez lui, mais ne répond pas au téléphone.