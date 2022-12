Coup de feu au CHRU Trousseau : sa peine jugée illégale, l'accusé libéré

Stéphane M. est sorti plus tôt de prison plus tôt que prévu. Condamné à cinq ans de prison pour "violences aggravées sur personnes chargées de mission publique" ce mercredi 7 décembre par la cour d'assises de Tours, il a été libéré mercredi soir à l'issue du verdict. En cause : la peine prononcée était illégale. Une information de nos confrères de la Nouvelle République, confirmée par France Bleu Touraine. Selon les textes, la peine prononcée pour ce délit ne peut pas excéder trois ans. Ainsi, la peine ne pouvait pas être exécutée, il a été libéré.

ⓘ Publicité

Stéphane M. comparaitra donc libre lors du nouveau procès, le parquet ayant fait appel de sa condamnation.