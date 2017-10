Coups de feu dans un bar à Béziers

Le restaurant Le Komptoir, place du Champ de Mars à Béziers (Hérault), a été la cible de coups de feu ce jeudi à la mi journée. Il n'y a pas eu de blessé. Le tireur et son complice ont pris la fuite à moto.

Ce jeudi vers 13h30, le restaurant Le Komptoir du Champ de Mars, situé à Béziers, a essuyé un coup de feu qui n'a pas fait de blessé.

Deux individus sont arrivés à moto et se sont garés devant l'établissement. Ils ont pénétré dans le restaurant,et appelé le patron par son prénom, ils l'ont frappé avec un de leurs casques puis ils ont tiré en l'air dans le plafond un coup de feu avec un pistolet. Ils sont ressortis, ont enfourché la moto et pris la fuite.

"Tout s'est passé très vite, on a juste vu une moto. On a eu peur après coup. On est surtout triste pour notre voisin ."dit un restaurateur