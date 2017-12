Le Taillan-Médoc, France

Vendredi vers 13h30, une rixe éclate devant le lycée Sud Médoc au Taillan. Elle aurait opposé plusieurs élèves de l'établissement. L'un des adolescents, âgé de 17 ans, souffre de quelques hématomes et a été dirigé dans un état sans gravité vers le CHU Pellegrin.

Les élèves ont été confinés dans l'établissement

Au cours de la bagarre, l'un des jeunes a sorti une arme et a tiré trois coups de feu en l'air. Il a été interpellé par les gendarmes une heure plus tard. Il s'agit, comme l'élève blessé, d'un élève du lycée Sud Médoc. Tous les élèves restés dans l'établissement ont été confinés le temps de l'intervention des secours. Les autorités préfectorales et académiques envisagent de mettre en place une prise en charge pour les élèves choqués qui le souhaitent.

Incident devant le lycée Sud-Medoc au #TaillanMédoc. Un jeune homme est recherché par la @gendarmerie après avoir tirer 3 coups de feu en l'air. Un lycéen légèrement blessé par coups de poing suite à la rixe.

Fin du confinement des élèves dans l'établissement. — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) December 22, 2017

Incident devant le lycée du #TaillanMédoc : l'auteur des coups de feu a été interpellé par @gendarmerie — Préfet de Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde (@PrefAquitaine33) December 22, 2017