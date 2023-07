36 mois de prison dont la moitié avec sursis pour l'ancien footballeur Tony Vairelles

36 mois de prison dont 18 avec sursis pour Tony Vairelles, l'ancien joueur de l'AS Nancy Lorraine et du RC Lens et Fabrice Vairelles. 18 mois dont 12 avec sursis pour leurs frères Jimmy et Giovan.

ⓘ Publicité

Peines prononcées ce jeudi après-midi par la cour d'appel de Nancy dans l'affaire des coups de feu tirés sur le parking d'une discothèque d'Essey-lès-Nancy, Les 4 As, en octobre 2011.

Les quatre frères étaient jugés pour violences aggravées. Des peines plus clémentes en appel qu' en première instance . En mai 2022, Tony et Fabrice avaient été condamnés à trois ans de prison ferme, un an ferme pour Jimmy et Giovan.

Tous les quatre peuvent aménager leur peine et éviter la prison. La fratrie s'interroge sur un éventuel pourvoi en cassation. "Je crois qu'il faut rester positif", a déclaré Tony Vairelles à l'énoncé de la décision de la cour d'appel. "Moi je sais que je n'ai jamais tiré sur personne. Je pense qu'on a été entendus puisque la décision a été bien réduite mais c'est vrai qu'on s'attendait quand même à mieux avec mes frères et mes avocats."