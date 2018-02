Metz, France

Metz n'est pas encore Marseille avec ses règlements de compte réguliers mais la Police s'inquiète du phénomène actuel. Après les tirs ce jeudi soir dans le quartier Borny à Metz et avec deux frères blessés aux jambes, des coups de feu ont éclaté ce vendredi matin en plein centre-ville à proximité de deux écoles.

Volonté d'impressionner?

Il était 9h15, un homme d'une trentaine d'années originaire de Metz-Borny et défavorablement connu des services de Police pour des affaire de drogue, a été pris pour cible rue de l'Abbé-Risse sur la colline Sainte-Croix. Une petite rue à côté de l'école des Récollets et l'école la Miséricorde. Le Messin a été visé par des coups de feu provenant d'un ou 2 auteurs à pied qui avaient le visage dissimulé selon plusieurs témoins. Au moins l'un des deux auteurs avait une arme de poing, probablement un pistolet de calibre 9 millimètres. L'homme visé n'a pas été blessé, il a pu s'échapper et depuis ce vendredi matin il est entendu par la Police. Selon un enquêteur, "il y avait une volonté d'impressionner, plus que de tuer"

Deux voitures touchées

Le ou les auteurs ont pu s'échapper, sur place six à sept douilles ont été découvertes. Des impacts de balles ont été retrouvés dans 2 voitures en stationnement. Elle étaient vides au moment des tirs.

Selon une source proche de l'enquête, il pourrait y avoir un lien entre les deux affaires de tirs en deux jours à Metz.

Les écoliers confinés

Le quartier autour de la colline Sainte-Croix a été bouclé une partie de la matinée. Les enfants de l'écoles des Récollets étaient en classe de gymnastique au moment des coups de feu. Ils ont été confinées par la chef d'établissement le temps des constatations. Ils ont pu sortir de classe en fin de matinée.