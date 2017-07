Coups de feu à Montluçon : le suspect mis en examen et écroué

L'homme suspecté d'avoir tiré sur son frère dimanche soir à Montluçon a été mis en examen ce mercredi pour tentative d'homicide volontaire. Ce quadragénaire a tiré à deux reprises sur la victime, la blessant gravement. Il a été placé en détention.

En garde à vue, le mis en cause a avoué les faits mais partiellement. Il dit avoir tiré effectivement à deux reprises avec un petit revolver ce dimanche soir devant une habitation de la rue de la Paix mais uniquement pour faire peur à son frère, une fois vers le sol, l'autre dans le bas du corps de celui-ci. Et donc sans avoir l'intention de le tuer.

Les deux frères ne se parlaient plus depuis de nombreuses années

Les faits se sont déroulés chez des amis, les tirs intervenus après une dispute entre les deux frangins. Selon une source proche de l'enquête, le plus jeune, la victime, souhaitait renouer un contact avec son ainé après des années de silence. Les deux hommes ne se parlaient plus depuis de nombreuses années à la suite d'un différend amoureux. Les retrouvailles ont donc très mal fini ce dimanche-là, la victime ayant été touchée sérieusement. Ce mercredi son pronostic vital n'est plus engagé.

Le suspect, né à Montlucon il y a 43 ans, est déja très connu des services de police et de justice avec pas moins de onze condamnations pour des vols notamment.

L'enquête se poursuit. Elle est menée par les hommes du SRPJ.