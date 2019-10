Coups de feu mortels à Nantes : une mère et ses deux fils en garde à vue

Nantes, France

Il s'appelait Ruben, il avait 22 ans. Il est mort, tué par balles, vendredi 11 octobre en début de soirée au pied d'un immeuble de la rue Nicolas Poussin dans le quartier des Dervallières à Nantes. Touché à l'abdomen, il s'est écroulé sur le bitume, les secours n'ont rien pu faire. Il n'a fallu que trois jours aux enquêteurs de la Police judiciaire pour remonter jusqu'aux suspects.

Mardi matin, à 6 heures, ils ont interpellé une première personne puis deux autres par la suite. Il s'agit d'une mère et de ses deux fils, tous deux majeurs. On ignore s'ils ont été arrêtés dans le quartier ou ailleurs. Le parquet de Nantes se refuse à donner plus de détails. Ces trois personnes sont interrogées dans le cadre d'une enquête pour meurtre en bande organisée.