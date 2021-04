Coups de feu mortels à Saint-Fély-du-Fesc : un meurtre suivi d'un suicide

Deux hommes âgés de 81 et 61 ans sont morts ce mardi matin à Saint-Gély-du-Fesc, près de Montpellier. Le premier a tiré sur le second avant de se suicider. Pas de précisions pour l'instant sur les raisons de ce drame.

Ce mardi matin, à Saint-Gély-du-Fesc, près de Montpellier, des coups de feu ont retenti peu avant 9 heures. Selon les premières constatations, il s'agit "d'un meurtre par arme à feu suivi du suicide de l'auteur" indique Fabrice Belargent, le procureur de la République de Montpellier. Le tireur était âgé de 81 ans, l'homme qui a été tué avait 61 ans. Pas de précisions sur les raisons qui ont conduit à ce drame.

Comme des coups de fusil de chasse

"J'étais dehors en train d'étendre le linge et j'ai entendu trois détonations à 40 secondes d'intervalles, comme des coups de fusil de chasse mais je ne me suis pas imaginé que c'était ça" raconte Florence qui se trouvait à deux pas du rond-point du Baptistou, là où les forces de l'ordre ont pris position, en haut de l'avenue des Cévennes.

Peu de temps après, une dame âgée lui a été amenée, dans son cabinet vétérinaire, par un gendarme. "Quand je lui ai dit: 'madame, ça va aller', elle m'a dit: 'oui mais peut-être que mon mari est mort'". Il pourrait s'agir de l'épouse du tireur mais ce n'est pas confirmé.

"Les gendarmes sont arrivés pratiquement en même temps que moi" poursuit Sylvie, une collègue de Florence "et après les pompiers, d'autres véhicules de gendarmes et des gens entièrement vêtus de combinaisons blanches. Ensuite, on nous a demandé de rentrer, on a fermé les portes et on a attendu".

Les hommes en combinaisons sont les techniciens de la police scientifique qui ont tendu une grande bâche blanche au niveau du rond-point pour procéder à leurs examens. Dans le même temps, des enquêteurs faisaient des allers-retours entre le rond-point du Baptistou et l'impasse du même nom, là où se serait retranché le tireur avant de retourner l'arme contre lui. Quant aux agents de la police municipale, ils veillaient à la circulation alors que le quartier était en partie bouclé.

Visiblement très affectée par ce drame, Michèle Lernout, la maire de la commune, n'a pas souhaité faire de commentaire.