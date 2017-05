Coups de feu à Quingey, les enfants confinés entre 14h et 16h dans les écoles et au collège

A la mi journée au niveau du magasin Intermarché de Quingey, deux coups de feu ont été tirés, d'après les gendarmes. Informée, la maire de la commune a demandé aux écoles de confiner les enfants. Certains commerces ont baissé le rideau en début d'après midi.

D'après nos informations, ce mardi à la mi journée, deux coups de feu ont été tirés au niveau du magasin "Intermarché" de Quingey ( Doubs). Les gendarmes évoquent "un différend familial", ils ont alors mis en place un dispositif de recherches pour retrouver le tireur : une trentaine de gendarmes, une équipe cynophile et un hélicoptère.

Mesures de confinement dans les écoles

Notre reporteur a pu constater qu'une balle tirée par l'auteur des coups de feu s'était logée dans la vitre d'une voiture stationnée sur le parking du garage à proximité du magasin Intermarché. Avertie par les gendarmes, qu'un homme armé avait tiré des coups de feu , la maire de la commune de Quingey a décidé en début d'après midi de prévenir les écoles et le collège et de faire en sorte qu'ils restent à l'intérieur des murs des établissements. 260 enfants des écoles maternelles et primaires ont donc été confinés entre 14h et 16h dans leurs classes. Pour les plus petits, les enseignants ont fait croire aux enfants qu'il s'agissait d'un exercice. Les parents ont appris ce qui s"était passé en venant chercher leurs enfants.

