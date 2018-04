Coups de fouet et de ceinture à clous, un jeune homme torturé et séquestré à Orléans

Par Christophe Dupuy, France Bleu Orléans et France Bleu

Six personnes ont été mises en examen à Orléans pour séquestration, tortures et actes de barbarie en réunion. Interpellés lundi, les six prévenus, des jeunes filles et des jeunes garçons âgés de 14 à 22 ans sont soupçonnés d’avoir violenté un jeune homme pour lui extorquer de l’argent.