Rébellion, coups de pieds et griffures : un jeune de 17 ans blesse trois policiers à Limoges

Alors qu'il participaient à une opération anti-rodéos urbains dans les quartier des Portes Ferrées à Limoges, des policiers ont été pris à parti par un jeune cycliste qui roulait sans aucun éclairage dans le noir. Après avoir copieusement insulté les policiers qui lui ont fait la remarque, ce jeune de 17 ans s'est opposé à son contrôle puis à son interpellation.

L'ado a non seulement griffé mais également frappé les policiers à coups de pieds et à coups de poings lorsqu'ils tentaient de le maîtriser. L'un des agents souffre d'une fracture et d'une fêlure d'un côte et a dû être hospitalisé. Il s'est vu délivrer une ITT supérieure à 8 jours et un arrêt de travail de deux semaines.

Le jeune agresseur, qui possédait par ailleurs quelques grammes de résine et d'herbe de cannabis, a été remis en liberté et sera jugé par le tribunal pour enfants de Limoges au mois d'octobre.