Coups de poing à un lycéen handicapé : un policier condamné à six mois de prison avec sursis

Un policier de Seine-Saint-Denis a été condamné vendredi en appel à six mois de prison avec sursis et six mois d'interdiction professionnelle. Il était accusé d'avoir donné deux coups de poing sur un lycéen handicapé lors d'un contrôle en 2016, a indiqué une source judiciaire.