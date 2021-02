Coups de poing sur une personne âgée : un trentenaire interpellé en pleine rue à Metz

Samedi après-midi agité, à l'arrêt de bus Pompidou, à Metz. Un homme a attaqué une personne âgée, qui attendait le bus, il s'en est ensuite pris à trois jeunes femmes qui tentaient de prendre en charge la victime.

Coups de poing et crachats

Dans un communiqué, la police explique : "Les trois jeunes femmes, âgées de 17, 17 et 19 ans, expliquaient qu'alors qu'elles attendaient le bus, elles avaient vu le mis en cause porter des coups de poing au visage d'un vieux monsieur, apparemment sans raison, et cracher sur lui avant de s'éloigner. Elles s'étaient approchées de la victime pour essayer de lui venir en aide, le monsieur leur expliquait qu'il venait de se faire agresser gratuitement, et montait dans un bus sans laisser ses coordonnées. L'auteur revenait vers les jeunes femmes. Il les outrageait longuement et crachait au visage de deux d'entre elles."

A son arrivée sur les lieux, la police réussie à interpeller le suspect, en train de prendre la fuite. Cet homme de 35 ans, originaire de Moselle-Est, était ivre. Les trois jeunes filles ont porté plainte, la personne victime des coups de poings n'a pu être identifiée.