Coups de serpette en forêt d'Hérimoncourt : deux auteurs présumés en prison

Dans l'affaire de l'agression à la serpette sur un jeune de 20 ans, deux des trois auteurs présumés ont été placés en détention provisoire ce vendredi soir. Ils avaient sérieusement blessé leur victime dans une forêt entre Seloncourt et Hérimoncourt mercredi en pleine journée.

Ils sont en prison. Dans l'enquête sur l'agression à la serpette sur un jeune de 20 ans dans une forêt entre Seloncourt et Hérimoncourt, deux des trois auteurs présumés ont été écroués ce vendredi soir suite aux réquisitions du parquet de Montbéliard qui avait demandé leur placement en détention. Il s'agit de deux jeunes de 20 ans, le même âge que la victime. L'un est originaire de la même commune, Hérimoncourt, l'autre du village de Glay. Les deux prévenus comparaîtront mardi prochain à 14h devant le tribunal judiciaire de Montbéliard pour "violences en réunion avec armes".

21 jours d'ITT pour la victime

Mercredi après-midi, les trois individus s'en étaient pris violemment à leur victime en lui assénant plusieurs coups de serpette dans cette forêt située entre Seloncourt et Hérimoncourt. Le rendez-vous qu'ils s'étaient tous fixés a dégénéré pour une sombre histoire de voiture dégradée. La victime blessée au coude et à l'épaule avait pu prendre la fuite en prévenant la police. Cet hérimoncourtois était toujours ce vendredi à l'hôpital de Trévenans et s'est vu prescrire 21 jours d'arrêt de travail.

Un mineur placé sous contrôle judiciaire

L'un des majeurs écroué a reconnu une partie des faits devant les enquêteurs, l'autre dit qu'il n'y est pour rien tout comme un autre mis en cause, un mineur de 16 ans d'Hérimoncourt lui aussi. Il a été placé sous contrôlé sous contrôle judiciaire avant de comparaître prochainement devant un juge pour enfants.