Coups mortels place Saint-Thiébault à Metz en 2018 : deux frères jugés à partir de ce mercredi

C'est une affaire qui avait marqué les esprits à Metz, jugée ce mercredi et pour trois jours à la cour criminelle de la Moselle. Deux frères, deux SDF, sont accusés de coups mortels sur un salarié de l'Inrap, l'institut national de recherches archéologiques, à l'entrée du parking de la place Saint-Thiébault en avril 2018.

Tous les élus locaux s'étaient dit choqués à l'époque, dans un contexte de débat autour de la sécurisation du centre-ville. La victime, Jacky Dolata, 43 ans, était avec sa compagne de 39 ans. Les deux accusés, 19 et 20 ans au moment des faits, sont également poursuivis pour avoir tenté de lui voler son sac à main et de l'avoir frappé.

Un premier accrochage un peu plus tôt dans la soirée

Ce drame avait été présenté comme une agression gratuite en centre-ville mais le dossier est plus complexe. Un peu plus tôt dans la soirée, l'un des deux frères, Damien, avait déjà eu maille à partir avec la victime, au sujet du sac de course d'une SDF du côté de la gare. Les deux hommes se retrouvent par hasard un peu plus tard, devant l'entrée piéton du parking Saint-Thiébault. Damien est venu déposer le fameux sac de course, son grand frère, Bryan, l'a rejoint. Ils ne sont ni alcoolisés, ni sous stupéfiants.

La discussion dérape devant le parking

Jacky Dolata, de son côté, cherche son portefeuille qu'il a perdu. Il est avec sa compagne. La discussion dérape très vite entre les deux groupes, suivie d'une bagarre. Les versions divergent pour savoir qui a commencé. Jacky Dolata est frappé et tombe lourdement au sol, très gravement blessé à la tête. Puis l'un des frères s'empare du sac à la main de la compagne, elle le rattrape.

Ni l'un ni l'autre n'ont voulu donner la mort - l'avocate d'un des accusés

Dans ce drame, l'un des deux agresseurs reconnait avoir donné des coups. Mais "à aucun moment, ni l'un ni l'autre n'ont voulu donner la mort", assure Me Christine Pernel, l'avocate du plus âgé des frères.

Les deux hommes encourent 20 ans de réclusion criminelle. Une mineure de 15 ans, qui accompagnait les deux accusés ,sera jugée par le tribunal pour enfants pour la tentative de vol du sac à main et pour des violences.