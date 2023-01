La CGT Energie Garonne et Tarn a mené une coupure d'électricité volontaire jeudi matin dans la zone commerciale et industrielle Albasud à Montauban. Elle a duré une heure, de 7h à 8h, sur une partie de la zone avant que les services d'Enedis remettent le courant. Elle a concerné les magasins qui étaient encore fermés mais aussi la déchetterie et la cimenterie.

Une plainte déjà déposée par une députée

La CGT a prévenu depuis plusieurs jours qu'elle organisait des coupures ciblées pour manifester son opposition à la réforme des retraites. Jeudi dernier, dans le Lot, le secteur de la sous-préfecture de Figeac proche de la permanence de la députée Huguette Tiegna a été plongé dans le noir. La députée Renaissance de la majorité a porté plainte.

D'autres coupures dans les jours à venir ?

La CGT n'exclut pas d'autres actions alors que la grève a repris ce jeudi pour 48 heures dans les raffineries et des centrales EDF, et pour 24 heures dans les ports et les docks. La réforme des retraites conduirait à la suppression des régimes spéciaux chez EDF ou Engie. Le nouvel appel de tous les syndicats, mardi, touchera tous les secteurs.