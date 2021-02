Coupure d'internet : Mayenne Fibre porte plainte après des dégradations à Martigné-sur-Mayenne

Depuis le dimanche 7 février, des centaines de foyers sont privés de connexion internet entre Laval et Mayenne, dans le secteur de Commer, Sacé, La Bazouge-des-Alleux et Martigné-sur-Mayenne. Dans cette dernière commune, plusieurs armoires ont été vandalisées. Mayenne Fibre, l'organisme en charge du déploiement de la fibre dans notre département dénonçait la semaine dernière "un incident majeur" et vient de déposer plainte. La qualification de la plainte n'a pas été communiquée car l'affaire est sensible.

À ce jour, 260 clients peuvent de nouveaux accéder à internet, de façon intégrale. Pour les autres, il faut malheureusement encore patienter quelques jours. La situation devrait être rétablie à 100% entre mercredi et jeudi. Cet acte de malveillance a entraîné la colère de certains commerçants, comme Valérie Mongazon, la gérante du bar-tabac et restaurant de Martigné-sur-Mayenne. "Si la personne qui a fait ça croyait embêter Orange, et bien je tiens à lui dire que ce n'est pas Orange qu'elle a embêté mais tous les gens qui travaillent et tous les gens qui sont comme lui certainement, dans une galère ! Ce n'est pas en faisant des méchancetés que les choses vont s'arranger" explique Valérie Mongazon. Elle et son mari ne peuvent plus passer de commandes de paquets de cigarettes ou de produits de téléphonie mobile.

On travaille à l'ancienne !

À deux pas du bar-tabac, internet a été partiellement rétabli chez David, le responsable de la pizzeria Le Réconfort. "Le service TPE fonctionne une fois sur deux [Terminal de Paiement Électronique, ndlr]. Je fais aussi le transfert d'appel sur mon portable du coup mais ça capte très mal ici. Les murs sont épais" sourit jaune le restaurateur. Pour l'instant, il utilise un domino, une "airbox" pour avoir internet et assurer ses commandes de pizza à emporter.

Du côté de la pharmacie de Martigné, on s'adapte à la situation explique Marielle. "Pendant quelques temps on a travaillé à l'ancienne : avec le papier et le fax" déclare la patronne. Heureusement pour un commerce essentiel comme celui-ci, Marielle a pu activer un routeur de secours pour avoir internet. La situation émeut un peu moins, Jean-Pierre, à la retraite. Il regarde moins la télé et s'adonne à quelques activités. "Du vélo elliptique, tapis de marche. J'ai mes volailles et mes lapins aussi donc on s'occupe" rigole-t-il.