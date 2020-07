Coupure de courant à Serres-Sainte-Marie : depuis la tornade de décembre, les dégâts s'accumulent

Entre eux, les habitants de Serres-Sainte-Marie ne s'appellent plus les "Serrois" mais les "Serristrés". "C'est une idée de mon fils Clément, explique James Iacino, dont la maison a été endommagée par la tornade qui a soufflé une vingtaine de maisons en décembre. C'est vrai qu'entre la tornade, les vents violents, les fortes pluies, puis à nouveau une tempête hier soir... ça fait beaucoup". Depuis minuit ce jeudi soir, les habitants du village n'ont plus d'électricité. Grâce à la solidarité des communes alentours, des groupes électrogènes ont été installés autour des habitations.

James Iacino parvient quand même à relativiser : "Pour le coup on n'a pas eu trop de dégâts puisque ce sont surtout les arbres qui ont ramassé or, nous, on n'a plus d'arbre puisqu'ils se sont envolés pendant la tornade de décembre."

Malgré les retards liés aux intempéries, les travaux ont globalement bien avancé : deux familles dont les maisons avaient été entièrement détruites ont pu rentrer chez elles. Mais ils ne sont pas terminés pour encore trois autres foyers, qui ont dû déménager pendant la reconstruction de leur maison

Dans le département, en Béarn surtout, 950 foyers étaient toujours privés d'électricité ce vendredi à 17 heures. Les équipes d'Enedis prévoyaient de rétablir le courant partout dans la soirée.