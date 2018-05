Ce mercredi, un incendie a provoqué une coupure de fibres optiques d'Orange qui affecte les communications internet, mobile et fixe à Montpellier, Castries, Castelnau-Le-Lez, Saint-Mathieu-De-Tréviers et Vendargues. L'origine de l'incendie est pour le moment inconnue.

Montpellier, France

Ce mercredi, un incendie a provoqué une coupure de fibres optiques d'Orange qui affecte les communications internet, mobile et fixe à Montpellier, Castries, Castelnau-Le-Lez, Saint-Mathieu-De-Tréviers et Vendargues. Cet incident concerne plus de 8.000 accès internet et plus d’un millier de lignes de téléphonie fixe, mais les services d’urgence restent joignables. Par ailleurs, les réseaux mobiles (technologies 3G et 4G) sont aussi perturbés dans ces communes.

Les agents d’Orange sont mobilisés et les câbles détruits vont être changés. "Tout est mis en œuvre pour que les services soient rétablis en fin d’après-midi (délai prévisionnel) de ce mercredi 9 mai", indique Orange dans un communiqué en expliquant que l'incendie qui s'est déclaré au-dessus d’une trappe technique d’accès au réseau, dont l’origine n’est pas connue, a entraîné la fusion de câbles optiques de grande capacité situés en souterrain, à l’aplomb de cette trappe.