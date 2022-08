Coupures d'eau, baisse des débits, appels au civisme : quelles solutions face à la sécheresse en Creuse ?

Malgré le passage du département en crise, l'alerte la plus élevée concernant la sécheresse, la consommation en eau n'a pas diminué en Creuse. Les autorités avaient pourtant enregistré une diminution de 8% lors du passage en alerte renforcée, le seuil inférieur. Entre appels au civisme, demandes de coupures d'eau ou de baisses des débits, les autorités se tiennent prêtes.

7 sources sur 10 à sec en Creuse

"Le risque de pénurie d'eau existe" alerte Bastien Menot, le secrétaire général de la préfecture de la Creuse, tout en précisant qu'il "ne faut pas paniquer" puisque l'ensemble des acteurs travaille à différentes solutions pour garantir l'acheminement d'eau aux particuliers. Il rappelle tout de même qu'un certain nombre d'interdictions est en vigueur et que chacun doit les respecter. En cas de non-respect, l'amende peut grimper jusqu'à 1.500 euros pour les particuliers.

Avec tous les acteurs concernés (les maires, la direction départementale des territoires, Météo France, l'ARS), la préfecture mène de nombreuses réunions. Toutes les données sont étudiées : débit d'eau des affluents, conditions météo, pluviométrie, sécheresse des sols ou encore ressources en eaux souterraines. Autant d'indicateurs qui, selon leur état, motivent les décisions de passage en vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise.

Se tenir prêts

L'étude de tous ces indicateurs permet de se tenir prêt : en cas de situation de réelle pénurie, les approvisionnements en eau potable doivent être assurés. Plusieurs solutions, qui ne sont pas toutes adaptables à l'ensemble du territoire, peuvent être envisagées : interconnexions entre les communes, livraisons d'eau par camion-citerne ou encore remise en marche de captages abandonnés.

Après un mois de juillet classé comme le 3ème mois le plus sec en Creuse, derrière 2016 et 2020, la deuxième quinzaine d'août ne s'annonce pas plus clémente. Météo France prévoit, à partir du 14, un risque d'averses orageuses mais ne peut, par définition pas prévoir quand, où et en quelle quantité peuvent intervenir ces averses.

En plus des appels au civisme, certains maires réclament des coupures d'eau pendant quelques heures en journée ou la nuit. Mais l'ARS n'encourage pas à prendre ce genre de mesure : s'il est simple de couper l'eau, rallumer les circuits peut s'avérer compliqué et provoquer de nombreuses pannes. Reste notamment à réfléchir à des réductions de débit, à condition que cela n'impacte pas le travail des pompiers alors que le risque incendie est au plus haut.