Réforme des retraites : des coupures d'électricité ciblées en Haute-Loire, Enedis porte plainte

Ce mardi après-midi, le préfet de Haute-Loire Éric Etienne condamne avec la plus grande fermeté des actes commis en cette fin de matinée sur des installations RTE et Enedis. Selon la préfecture de Haute-Loire, ils ont entraîné la coupure d’électricité de plusieurs milliers de clients dans le bassin Langeadois et, notamment, une usine Seveso, un hôpital, une maison de retraite ainsi qu’une personne à haut risque vital.

Enedis a porté plainte

Les services de l’État et l’ensemble des opérateurs concernés se sont immédiatement mobilisés, en lien avec les communes impactées, afin de s’assurer que les clients les plus sensibles soient en sécurité et que le courant soit rétabli dans les meilleurs délais.

Toujours selon la préfecture, à 14h, l’électricité a été rétablie chez l’ensemble des clients impactés par les coupures. Selon Enedis, la coupure "aura duré moins d'une demi-heure". Le groupe qui annonce porter plainte et le préfet Éric Etienne invite les victimes à faire de même.