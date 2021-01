Cour criminelle : "cette réforme est la chronique annoncée de la disparition de la cour d'assises"

La Haute-Garonne fait partie des 16 départements qui expérimentent la cour criminelle. Le bilan sera dressé dans un an. Depuis ce 4 janvier 2021, à Toulouse, elle statue sur des affaires de viol ou de tentative de viol qui sans la réforme auraient été jugées devant la cour d’assises.

Plus aucun juré

Contrairement à la cour d’assises, l’accusé n’est pas face à un président deux magistrats et six jurés, mais face à un président et quatre magistrats. Le but, pour le parquet général de la cour d'appel, c’est de désengorger les tribunaux, gagner du temps et de l’argent. Moins de témoins, moins d’experts. Et aucun jurés. La cour criminelle ne juge que les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion, essentiellement des viols et des vols à main armée. Les accusés récidivistes sont exclus. Sur les 51 affaires prévues aux assises en 2021, la cour criminelle en jugera les trois quarts. Et comme c’est une expérimentation le parquet demande à chaque fois l’accord de l’accusé et de l’avocat.

"La cour criminelle, c'est un +"

Le ténor du barreau de Toulouse maître Christian Etelin, a défendu le premier accusé jugé par la cour criminelle de Haute-Garonne; un homme qui a attendu trois ans avant de pouvoir être jugé pour tentative de viol. L'avocat considère que cette réforme est positive car les délais sont raccourcis et que toutes les affaires criminelles sont traitées comme telles :

Pour ne pas encombrer les cours d’assises beaucoup d’affaires qui sont normalement criminelles passent en correctionnelle, alors la cour criminelle (…) c’est un plus. »

Une fois l’instruction terminée, le délai pour que l’affaire soit jugée passe de 1 an à 4 mois.

Christian Etelin devant la cour d'appel de Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

"C'est la disparition de la cour d'assises"

A l'inverse, pour l’avocat Simon Cohen, autre ténor du barreau de Toulouse, la cour criminelle n’est vraiment pas une bonne chose.

Cette réforme est la chronique annoncée de la disparition de la cour d’assises.

L'avocat qui a récemment plaidé dans l'affaire Rambla déplore qu'avec moins d'experts et moins de témoins à la barre, les écrits prennent le pas sur ce qui se dit au procès :

Ce qui compte c'est ce qui se dit ici et maintenant, pas ce qui a pu se dire au cours des interrogatoires et des auditions. S'en est fini de l'oralité des débats »

Maître Simon Cohen. © Radio France - Pascale Danyel

Des délais moins longs

Le parquet général de la cour d'appel de Toulouse voit en cette réforme surtout une solution pour désengorger les tribunaux. Pour le procureur général Franck Rastoul :

Ça n‘est en aucune manière une justice criminelle au rabais. On espère garder l’oralité des débats et gagner en fluidité. On fera un bilan, notamment avec le barreau à la fin de l’année ».

Pour les sessions de 2021, la cour criminelle n’a été refusée que par un seul avocat.