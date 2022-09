Cour criminelle de Pau : une nounou accusée d’avoir secoué un bébé de cinq mois

Une femme de 40 ans est jugée en ce début de semaine à la cour criminelle de Pau. Elle est accusée d’avoir secoué un bébé en 2014 à Lescar, un bébé âgé de 5 mois. Cette petite fille est aujourd’hui handicapée. Lors de ce premier jour du procès, l’accusée a nié les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, ce lundi a été marqué par un débat entre les expertises médicales.

Des parents qui veulent comprendre ce qu’il s’est passé

Les parents de l’enfant souhaitent que les faits soient reconnus. "J’attends que justice soit rendue, pas vengeance mais justice" dit le papa de la fillette devant la cour criminelle de Pau. Un père militaire qui raconte avec émotion qu’il avait pu revenir du Mali une semaine avant l’accouchement de sa femme pour la naissance de ce premier bébé très attendu. Cet homme évoque le quotidien de sa fille aujourd’hui scolarisée avec d’autres enfants handicapés, en classe ulis. "Ma fille, elle a tout perdu, on a souffert mais c’est rien à côté d’elle. Elle a un gros retard mental. Elle a été opérée des deux yeux, pendant plusieurs mois, elle était aveugle." Il conclut simplement : "Quand on a fait une connerie on est puni."

C’est surtout des explications que réclame à la barre la mère de la petite fille. Cette maman pleure un peu au micro devant la cour mais reste digne : "Le 26 septembre 2014, on a laissé notre fille chez la nounou et depuis c’est un cauchemar. On aimerait savoir ce qu’il s’est passé." Aucune réponse de la nourrice qui essuie quelques larmes et redit : "Je n'ai eu aucun geste volontaire, aucun geste violent, je n'ai jamais secoué cet enfant, je suis peinée de tout ce qui lui est arrivé mais c'est dur qu'on m'accuse de ces faits-là."

Quand a eu lieu le secouement du bébé ?

Plusieurs médecins légistes ont présenté leurs conclusions ce lundi matin devant la cour criminelle de Pau, expertises et contre-expertises sur le moment où s'est produit le secouement. L’avocat de l’accusée, Me Thierry Sagardoytho s’interroge : "Est-ce avant ou après 7h30 ? Un expert ouvre la porte à l'éventualité que ces faits aient été commis avant que l'enfant ne soit déposé chez sa nounou. Deux autres experts disent que c'est possible mais pas certain, et un troisième qui est certain. Dans une affaire de cette gravité, nous avançons véritablement à la bougie."