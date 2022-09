Cour criminelle de Pau : une nounou condamnée à six ans de prison pour avoir secoué un bébé

Cette nourrice âgée de 40 ans a été condamnée à la peine de six années de prison par la cour criminelle de Pau ce mardi soir. Cette femme a été jugée pendant deux jours dans une affaire de bébé secoué. Il s'agissait d'un bébé de cinq mois qu'elle gardait à son domicile à Lescar, en septembre 2014. La fillette aujourd'hui âgée de huit ans est handicapée. L'avocat général avait requis une peine de 10 ans de prison.

"On est quasiment huit ans jour pour jour après le drame" commente l'avocate de la partie civile, Me Angèle Feres-Massol qui insiste sur le fait que la question centrale de ce procès était de savoir qui avait pu provoquer le secouement dont la petite fille a été victime ce jour du 26 septembre 2014.

Une enfant qui pleurait beaucoup chez une nourrice exténuée

L'avocat général, Marie Hirigoyen, a pointé du doigt "le déni constant et incompréhensible" de la nourrice, et ce "malgré les expertises, malgré l'infirmité permanente". Selon l'avocat générale, la petite est "handicapée à vie par l'action volontaire" de la nounou à qui elle avait été confiée. Le contexte de fatigue de l'accusée a été évoqué lors des plaidoiries. Cette femme poursuivie pour avoir secoué un bébé était à l'époque "à bout" alors qu'elle était enceinte de quatre mois, et victime de pression, de "menace des autres parents de rompre leur contrat à cause des conséquences des pleurs de la petite sur les autres enfants", comme l'a également rappelé Marie Hirigoyen.

La nourrice mise en cause n'est pas partie en prison mardi soir à l'issue du verdict, elle a dix jours pour faire appel. Par ailleurs, en plus de la peine de six ans de prison, elle a interdiction définitive de toute activité avec des enfants et interdiction définitive d'être assistante maternelle.