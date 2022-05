Pau : un homme condamné à 8 ans de prison pour avoir harcelé, menacé, séquestré et violé son ex-compagne

Après deux jours de procès, un homme de 38 ans a été condamné à une peine de huit ans de prison par la cour criminelle de Pau. Originaire de Mourenx, il était jugé pour avoir harcelé, séquestré, menacé de mort et violé son ancienne compagne en 2020, en février. Il avait eu un fils avec son ex-femme. Ce second jour de procès, l'accusé a souvent eu un discours confus. Après plusieurs heures de débat, il a finalement présenté ses excuses à la victime. L'accusé est condamné à verser 12.000€ pour indemniser la victime et a interdiction d'entrer en contact avec cette dernière.

Me Isabelle Fitas, avocate de la partie civile, confie que la victime est "satisfaite" de la peine prononcée mais concernant la cicatrisation, "on n'en est qu'au début du chemin" selon elle. L'accusé en entendant la peine fixée à huit ans de prison était "soulagé", d'après son avocat Me Thierry Sagardoytho qui souligne que l'avocate générale, Marie Hirigoyen, avait requis une peine de 12 ans de prison. L'avocat de la défense ajoute que la dangerosité de son client avait sans doute été majorée et qu'il s'agissait bien "d'un acte impulsé par une colère et d'un contexte passionnel très fort".

Des excuses confuses

"Désolé pour mes actes, je m'excuse confie l'accusé dans le box. J’aimerais bien revenir en arrière et faire les choses différemment." C’est ce que l’accusé a fini par dire à la cour criminelle de Pau, après des échanges un peu laborieux avec la juge qui l'interroge sur les faits : "Vous vous souvenez qu'il y a eu pénétration ?" L'homme répond : "Je ne sais pas si c’est arrivé, je n’ai pas eu d’érection." La présidente de la cour criminelle, Dominique Coquizart, insiste : "Selon vous elle est venue avec vous de son plein gré ? Est-ce qu’elle a accepté parce qu’elle avait peur ? Vous l’avez menacée ?" L'accusé reconnaît alors : "Peut-être parce que je lui parlais mal, j’ai dit deux ou trois mots méchants."

En plus des insultes, il aurait menacé de lui couper la langue et le sexe avec un sécateur. Autres armes dans cette affaire : un tournevis et un couteau scie. L'homme redit que ça n’était pas son intention de faire tout ça. Pour les juges et surtout pour lui même il conclut : "Je vais essayer d'avancer, mon fils c'est mon premier objectif."