Cour criminelle : un énergéticien jugé à Pau pour viols et agressions sexuelles sur des patientes

Un énergéticien est poursuivi pour des viols et agressions sexuelles sur des patientes. Ce dossier compte 16 victimes. Cet homme âgé de 40 ans était énergéticien dans l'agglomération de Pau, à Serres-Castet. Il est jugé à la cour criminelle, à Pau, à partir de ce jeudi et le verdict doit être prononcé le lundi 2 octobre. Il est accusé de viols, d'agressions sexuelles et d'avoir filmé les séances. Les victimes sont des femmes qui s'étaient présentées à son cabinet pour se faire soigner, entre 2015 et 2020.

Des massages sur les seins et au niveau du sexe

L'une avait des douleurs à la hanche, une espérait régler des problèmes de cauchemars, une autre patiente souffrait d'une entorse à la cheville, etc. Ce sont des exemples mais les femmes qui ont témoigné dans cette affaire ont raconté qu'elles étaient dans un état de somnolence et que l'énergéticien leur a fait des massages sur la poitrine, au niveau du sexe (sur le pubis mais aussi à l'intérieur, avec ses doigts).

Il aurait expliqué à une femme qu'elle avait mal au dos à cause de blocages au niveau gynécologique. Les victimes ont déclaré s'être senties honteuses, trahies pour certaines parce qu'elles le voyaient comme un "magicien". Elles ont rappelé qu'elles avaient confiance en lui. L'enquête a montré qu'elles avaient été filmées à leur insu. Aux enquêteurs, l'homme aurait dit que c'était "pour se dédouaner ou pour justifier certains soins". Il aurait ajouté que cela satisfaisait son côté voyeur puisqu'il a confié qu'il se masturbait en regardant les vidéos.