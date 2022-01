Cour d'appel d'Aix-en-Provence : 30 ans de prison pour avoir poignardé sa compagne 59 fois

La cour d'assises des Bouches-du-Rhône frappe fort. Dans un verdict très attendu, l'homme de 45 ans, coupable d'avoir poignardé son ex-compagne à 59 reprises en décembre 2018, écope finalement de 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté. C'est la peine maximale.

En première instance, l'ex-compagnon avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat, assortis de cinq ans de suivi socio-judiciaire et d’une obligation de soins psychiatriques.

La victime, Aurélie, est une véritable miraculée. Avant le procès, cette Toulonnaise de 44 ans et mère de trois enfants, évoquait sur France Bleu Provence la "montagne" face à laquelle elle devait de nouveau faire face. "Quand on est reconnue en tant que victime, ça fait du bien, on se sent protégée et sécurisée."