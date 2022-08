Cour d'appel de Bourges : huit nouveaux magistrats pour cette rentrée judiciaire

Pas moins de cinq magistrats nommés au tribunal de Châteauroux, en cette période de rentrée : deux magistrats du parquet (pour organiser les poursuites) et trois juges (dont deux aux affaires familiales). Deux juges sont également nommés à Bourges et un à Nevers.

C'est donc au total, huit magistrats qui prennent leurs fonctions sur le ressort de la cour d'appel de Bourges. Une bonne nouvelle même si certains postes restent vacants. En outre la procureure générale quitte le Cher. Marie-Christine Tarrare devient procureure générale à Besançon, après cinq ans passés à Bourges. La magistrate dresse un bilan plutôt positif de ses cinq années en Berry puisque la cour d'appel de Bourges à laquelle sont rattachés l'Indre, le Cher et la Nièvre existe toujours : " Je suis très heureuse que la cour d'appel de Bourges soit toujours cour d'appel de Bourges " se réjouit Marie-Christine Tarrare. " Je suis arrivée à un moment où on se posait des questions sur son avenir et son maintien. Nous avons su convaincre la chancellerie de son maintien." Cela va mieux aussi côté effectifs : un sixième poste de substitut du procureur a été créé à Bourges. Certes, tous les postes ne sont pas pourvus. Côté parquet par exemple, il manque deux substituts à Châteauroux et un à Bourges, mais deux magistrats placés permettent de compenser. Des greffiers et personnels administratifs sont également arrivés : " Nous avons vu arriver tous les contractuels nommés dans le cadre du renforcement de la justice de proximité, dans le cadre aussi de la lutte contre les violences intra-familiales. Ils viennent soutenir le travail des magistrats. Et c'est tant mieux. D'autant qu'on a appris pendant l'été que les contrats seraient pérennisés et c'est un grand soulagement. "

La cour intérieure du tribunal judiciaire de Bourges va être encombrée pendant plusieurs mois. © Radio France - Michel Benoit

Et un grand projet de rénovation du tribunal judiciaire de Bourges démarre : " Ce chantier permettra au tribunal judiciaire de bénéficier de locaux beaucoup plus adaptés et beaucoup plus sécurisés. " Ces travaux coûteront 7 millions d'euros...