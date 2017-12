Limoges, France

L'avenir de la cour d'appel de Limoges reste toujours incertain. Après avoir fait grève durant deux jours contre la réforme judiciaire, les bâtonniers du Limousin ont été auditionnés ce mercredi matin par la commission nationale chargée de réfléchir sur une meilleure organisation de la justice.

"On a le sentiment d'avoir été écouté"

Un rapport doit être déposé le 15 janvier prochain pour donner son avis sur la menace de fermeture qui plane sur la cour d'appel : "On a vraiment le sentiment d'avoir été écouté", réagit Abel-Henri Pleinevert, bâtonnier au barreau de Limoges. "On a vu le rapporteur réagir. La balle est dans son camp. Nous laissons la pression jusqu'au 15 janvier, et nous travaillons d'arrache-pied à la création d'une structure, associative ou non, pour peser dans le débat sur la question du Limousin et de la cour d'appel."

Le 14 décembre dernier, la ministre de la justice Nicole Belloubet a répété que la cour d'appel de Limoges n'était pas menacée de fermeture.

