Cour d'assises à Pau : Chantal a tué Frédéric après "Plus belle la vie"

La cour d'assises des Pyrénées Atlantiques juge une meurtrière présumée à partir de ce mercredi 23 juin 2021 : Chantal Corbin, est accusée d'avoir abattu son compagnon, Frédéric Laviano, à Abère dans le Nord du Béarn le 1er juin 2018, il y a un peu plus de trois ans. Le drame s'est noué au domicile de ce couple. Il a été abattu d'un coup de fusil de chasse. Le procès dure 3 jours. Verdict vendredi soir.

Une dispute pour une douche

Après le repas, et à la fin de l'épisode de "Plus belle la vie", Chantal a demandé à son mari de prendre une douche. Il a refusé. Et le ton est monté entre les deux époux. Elle raconte que pendant cette dispute elle a été insultée et humiliée. Elle s'est d'abord isolée dans les toilettes pour fumer une cigarette et tenter de retrouver son calme. Mais les insultes continuent. Alors elle s'empare d'un fusil de chasse, l'arme de deux cartouches. Frédéric lui dit qu'elle est incapable de s'en servir. Elle est à 2,50m de lui. Il est dans le pas-de-porte entre le garage et la cuisine. Elle tire une fois, et le touche au thorax. Elle a ensuite posé son arme et appelé tout de suite les secours. En larmes.

Un couple qui va mal

Dans ce couple qui s'entend mal, il y a de l'alcool. Chantal était ivre ce jour-là. Selon les enfants, les disputes étaient fréquentes, surtout quand ils ont bu. Mais aucun n'a vu Frédéric lever la main sur Chantal. Pour un des fils, Frédéric est lourd quand il a bu. Pour un autre c'est un papa poule. Chantal est méchante et exigeante. Il y a aussi le passé atypique de Frédéric. CRS de 1976 à 1987, il est exclu de la police, après sa condamnation pour un braquage commis à Genève en Suisse. Il a purgé une longue peine de prison, avant de mener à nouveau une vie tout ce qu'il y a de rangée.