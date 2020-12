Cour d'assises à Pau : Frédéric de Chérancé sera jugé du 8 au 11 mars prochain

Frédéric de Chérancé sera jugé à Pau, par la Cour d'assises du 8 au 11 mars prochain. La date a été fixée pour ce procès très attendu. Frédéric de Chérancé, bientôt 62 ans, chef d'entreprise, est jugé pour le meurtre de Baptiste Sallefranque d'un coup de couteau à un feu rouge de la route de Bordeaux à Pau. C'était le 25 août 2016.

Coup de klaxon et coup de couteau

Cette affaire c'est l'histoire invraisemblable d'une dispute au volant qui vire au drame. Il y a eu d’abord ce coup de klaxon au feu précédent, parce que Baptiste ne démarrait pas assez vite. Frédéric de Chérancé conduisait nerveusement depuis la foire exposition. Il raconte que Baptiste a fait exprès de rouler au pas ensuite, jusqu’au prochain feu où il a occupé la file de droite. De Chérancé a pris celle de gauche. Les deux conducteurs se sont alors apostrophés. Baptiste est descendu pour en découdre après avoir tapé sur la carrosserie de la C5. Frédéric de Chérancé a pris le couteau de chasse qui était dans la boite à outils sur le siège passager. Par peur dit-il. Il n’a pas réussi à manœuvrer son levier de vitesse pour fuir. Enfin c’est ce qu’il dit. Il est sorti et s’est avancé vers Baptiste et lui a planté ce couteau dans le cœur.

Apres le meurtre, une cavale de 5 jours en Espagne

Frédéric de Chérancé est passé ensuite chez lui. Il s’est changé et a pris la direction de Castelnaudary près de Toulouse pour retrouver son frère. Une de ses filles, par le biais d’un ami, s’est procuré des téléphones prépayés et a rassemblé 3000€ en liquide. Ils devaient se retrouver sur la Côte d’Azur. Finalement ce sera Saragosse en Espagne. Sept jours plus tard, il décide de se rendre. Son avocate va le chercher en Espagne et le livre à la Police, à la sortie française du tunnel du Somport. Quatre jours de procès donc pour cette affaire du 8 au 11 mars devant la Cour d'assise des Pyrénées-Atlantiques à Pau.