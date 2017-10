Cour d'assises à Pau : le quart monde en Soule

La cour d'assises des Pyrénées Atlantiques juge depuis ce lundi les quatre bourreaux de Gisèle, une jeune fille vulnérable. Trois hommes et une femme répondent de viols, violences et non dénonciations de crimes

La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques juge les quatre bourreaux de Gisèle. Gisèle est une jeune femme handicapée mentale. Elle était la bonne à tout faire, le souffre douleur et l'esclave sexuelle des gens qui habitaient avec elle. C'était à Ordiarp, en Soule, durant l'année 2010, dans un appartement au dessus de la discothèque "le coucou des bois" (*). Dans le box, Pascale Marszewski, 54 ans, son fils Jason 27 ans, et deux amis, Arnaud Etchégoyen 49 ans et Victorien Prost 30 ans. Gisèle avait 27 ans au moment des faits.

Des faits glaçants

Un procès d'assises commence toujours par la lecture d'un résumé de l'ordonnance de mise en accusation. Dans le public il y a quelques étudiants en droit. Lors de cette lecture par la présidente, les étudiants sont subjugués par la violence des faits. Et du coup leurs regards sur les quatre accusés, côte à côte dans le box, changent. Eux ils sont endimanchés et présentent sans doute bien mieux que dans le quotidien de cet appartement où ils vivaient à huit. Personne ne travaille. Tous avaient une pièce, sauf Gisèle qui posait son matelas au gré des humeurs de chacun. Gisèle la "bonne à tout faire", régulièrement frappée, mordue, brûlée par les quatre, et aussi violée par les trois garçons.

Galerie de portraits

Après l'évocation brutale des faits, la cour s'est penchée sur la personnalité des quatre accusés. Il y a Arnaud, le copain d'une des filles de la famille Marszewski. Victorien le paumé de passage. Pascale la mère, et cheffe de famille qui raconte qu'elle a fait placer tous ses enfants parce qu’ils étaient bruyants et que les voisins se plaignaient. Elle avait peur de l'expulsion. Jason, son accusé de fils a vécu de deux à 15 ans dans des familles d'accueil. Il avait une bonne scolarité raconte t il à l'audience jusqu'à ce que sa mère le récupère à 15 ans. Il est le témoin/victime des violences de ses parents. Il se scarifie. A 18 ans, il apprend de sa mère que celui qu'il croyait son père ne l'est pas. Il apprend même à l'audience que son père biologique est mort. La présidente lui demande : "si vous deviez faire un commentaire sur votre vie jusqu'à présent? De la merde a répondu Jason

Il apprend à l'audience que son père biologique est décédé alors que sa mère ne lui en a jamais parlé. C'est quelqu'un qui est fracassé, qui est cabossé et puis qui est aussi tatoué à vie par toutes ces carences et ce modèle qui n'en est pas un finalement. Pour lui, c'est presque la normalité de vivre dans un contexte de violences et de banalisation de la sexualité—Me Malfray, l'avocate de Jason

Son avocate raconte les carences affectives de son client Jason Copier

Gisèle la victime

Ce midi, Gisèle, la victime, va être entendu par la cour. Elle a 34 ans maintenant. Elle n'a pas assisté à l'audience du premier jour. Elle sera entendue à huis clos parce que c'est une personne très fragile. Ses médecins ne souhaitent pas qu'elle participe d'avantage. Elle est trop diminuée intellectuellement et trop abîmée par ce qu'elle a vécu.

Elle était tellement sous l'emprise de la famille qui l'avait recueillie, qu'elle n'arrivait pas à leurs en vouloir. Peu à peu, elle a compris que sa souffrance n'était pas normale et qu'elle était une vraie victime. Elle est très fragile. C'est difficile d'évoquer les faits qu'elle a subis—L'avocate de Gisèle

Me Florence Hégoburu, l'avocate de Gisèle la victime Copier

Verdict ce jeudi soir.

(*) les faits remontent à 2010 et les gérants, de l'époque comme actuel, sont étrangers au dossier