Cour d'Assises à Pau: Les bourreaux d'Ordiarp face à leur victime

La Cour d'Assises des Pyrénées-Atlantiques juge depuis deux jours les quatre bourreaux d'Ordiarp.Petite commune de Soule où en 2010 une jeune maman de 27 ans très vulnérable est devenue le souffre douleur de toute une famille. trois hommes et une femme doivent s'expliquer. Hier la victime a parlé.

Ils sont quatre dans le box des accusés de la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Trois hommes et une femme. Les hommes doivent répondre de viols et violences alors que la seule femme est poursuivie pour non dénonciations de crimes. La victime, Giséle ( 27 ans au moment des faits) était devenue le souffre douleur et l'esclave sexuelle de cette famille gangrenée par l'alcool. Ce mardi la victime, qui souffre de déficiences mentales, a témoigné devant la Cour d'assises mais à huis clos à la demande de son avocate. Maitre Florence Hegoburu explique:

" je peux simplement vous dire qu'elle a confirmé l'ensemble des sévices dont elle a été victime"

Maitre Florence Hegoburu avocate de Gisèle Copier

Les faits se sont déroulés sur la petite commune Souletine d'Ordiarp durant l'année 2010 dans un appartement lugubre au dessus de la discothèque " Le Coucou des bois" où ils vivaient à huit. Gisèle et son jeune enfant dormaient sur un simple matelas déposé sur le sol et alors qu'elle croyait trouver un peu de réconfort dans cette famille, était devenue la " bonne à tout faire" et le jouet sexuel des uns et des autres. Elle était régulièrement frappée, mordue, brulée avec des cigarettes mais aussi violée par les trois garçons.

Des témoignages accablants

A la barre de la Cour d'assises une voisin, Denise, raconte: " Gisèle était tout le temps sur les routes chargée comme une mule afin de ramener les courses au domicile. Mais elle ne se plaignait jamais. Même pendant la nuit, toute trempée sous la pluie, elle venait nous demander du lait pour les enfants. C’était un peu comme Cendrillon et cela nous faisait mal au cœur". Même tonalité du coté de l’éducatrice spécialisée qui s'est occupe de la jeune femme après l'arrestation de la famille. " Elle était d'une très grande fragilité et en quête affective. Au début elle avait même du mal avec son propre corps. Elle était comme une toute petite fille". Verdict ce jeudi.